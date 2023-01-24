Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева делится в Инстаграм разными анонсами своих будущих концертов, анонсирует музыкальные новинки и впечатляет сменами образа. В этот раз Надя представила также небольшой отрывок, интригуя новой украиноязычной песней.

Так, в этот раз Дорофеева представила короткий ролик и обратилась к фанатам:

«Привіт… Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду», – написала она фразу из своей новой песни.

Певица запечатлена в серой майке с распущенными волосами и с минимумом макияжа.

В сети принялись реагировать:

«Она его спрашивала и плакала; Испуганные люди; Песня будет очень глубокая и до слез 💔 это сразу чувствуется; Даже не сомневаюсь, что буду плакать во время просмотра видео и прослушивания песни;

Ну конечно! В такое тяжелое время обнимай Надю, а не своих детей и жену 🤦‍♀️ Бедные детки… Ненавижу женщин, которые разрушают их семьи» - пишут в сети.

Многие обращают внимание на скандальный развод с Владимиром Дантесом спустя десять лет отношений и нового возлюбленного, который развелся уже во второй раз и ранее был другом их семьи.

Надя Дорофеева же предпочитает не обсуждать это, всячески делая акцент на сольной карьере и успехах на творческой площадке.

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