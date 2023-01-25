Популярна актриса Ксенія Мішина вирішила обговорити з українцями досить складну тему, таким чином артистка спровокувала суперечки в Інстаграм. Пост зірка супроводжувала кількома кадрами із фотосесії.
«А якщо насправді ця цікава теорія про те, що немає двох – існує? Я є. Все інше, що я бачу, – ілюзія, яка зникає, коли я заплющую очі, яка змінюється, коли я сплю. Чи можу я зрозуміти, що це сон? – ні, а отже сон така сама ілюзія, як і реальність.
Люди навколо мене саме ті, які потрібні моїй свідомості тут і зараз. Ситуації саме ті, що мені потрібні тут і зараз. Чи є завтра? Лише у календарі. За фактом є тільки тут і зараз. Момент» – написала Мішина.
«Спочатку не зрозуміла, чому тут фото Жанни Фріске?!; Приблизно такий самий каламбур вічних питань часто виникає у моїй голові;
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Ця жінка зводить з розуму; А я вважаю, що так краще виправдовувати свої помилки і 'заглушати' своє сумління; Виглядає старо» - пишуть у мережі.
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