Популярна актриса Ксенія Мішина вирішила обговорити з українцями досить складну тему, таким чином артистка спровокувала суперечки в Інстаграм. Пост зірка супроводжувала кількома кадрами із фотосесії.

«А якщо насправді ця цікава теорія про те, що немає двох – існує? Я є. Все інше, що я бачу, – ілюзія, яка зникає, коли я заплющую очі, яка змінюється, коли я сплю. Чи можу я зрозуміти, що це сон? – ні, а отже сон така сама ілюзія, як і реальність.

Люди навколо мене саме ті, які потрібні моїй свідомості тут і зараз. Ситуації саме ті, що мені потрібні тут і зараз. Чи є завтра? Лише у календарі. За фактом є тільки тут і зараз. Момент» – написала Мішина.

«Спочатку не зрозуміла, чому тут фото Жанни Фріске?!; Приблизно такий самий каламбур вічних питань часто виникає у моїй голові;

Ця жінка зводить з розуму; А я вважаю, що так краще виправдовувати свої помилки і 'заглушати' своє сумління; Виглядає старо» - пишуть у мережі.

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