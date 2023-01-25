Популярная актриса Ксения Мишина решила обсудить с украинцами довольно сложную тему, таким образом артистка спровоцировала множество споров в Инстаграм. Пост звезда сопроводила несколькими кадрами из фотосессии.

«А если на самом деле эта интересная теория о том, что «нет двоих» – существует? Я есть. Все остальное, что я вижу – иллюзия, которая исчезает, когда я закрываю глаза, которая меняется, когда я сплю. Могу ли я понять во сне, что это сон? – нет, а значит сон такая же иллюзия, как и реальность.

Люди вокруг меня именно те, которые нужны моему сознанию здесь и сейчас. Ситуации именно те, которые мне нужны здесь и сейчас. Есть ли завтра? Только в календаре. По факту – есть только здесь и сейчас. Момент» - написала Мишина.

«Сначала не поняла, почему здесь фото Жанны Фриске?!; Приблизительно такой же каламбур вечных вопросов часто возникает в моей голове;

Эта женщина сводит с ума; А я считаю, так лучше оправдывать свои ошибки и 'заглушать' свою совесть; Выглядит старо» - пишут в сети.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.