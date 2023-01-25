Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який зараз працює у "Сніданку з 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклав теплі кадри з благодійного вечора у Чернівцях, де вони з Катею збирали кошти для ЗСУ.

На знімках видно, що благодійний вечір пройшов у теплій затишній обстановці, а Юрій та Катя виблискували у ошатних образах. Як видно, телеведучий з'явився на вечірці у класичному чорному костюмі-трійці з білою сорочкою та метеликом. Осадча обрала для вечора елегантну сукню з чорного мережива, яке доповнила червоним поясом, бездоганним укладанням та гарним макіяжем.

У підписі до публікації Горбунов розповів, скільки коштів вдалося зібрати за цей вечір і на що вони будуть витрачені: "На благодійному аукціоні "Вечір вдячності ЗСУ" зібрали майже 1 млн 300 тис гривень на покупку Аероскопа для ЗСУ! Вистачить не тільки на цей надважливий прилад! Дякуємо всім, хто не шкодував своїх грошей і низький уклін організаторам!".

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