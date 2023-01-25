Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который сейчас работает в "Сніданку з 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложил теплые кадры с благотворительного вечера в Черновцах, где они с Катей собирали средства для ВСУ.

На снимках видно, что благотворительный вечер прошел в теплой уютной обстановке, а Юрий и Катя сверкали в нарядных образах. Как видно, телеведущий появился на вечеринке в классическом черном костюме-тройке с белой рубашкой и бабочкой. Осадчая выбрала для вечера элегантное платье из черного кружева, которое дополнила красным поясом, безупречной укладкой и красивым макияжем.

В подписи к публикации Горбунов рассказал, сколько средств удалось собрать за этот вечер и на что они будут потрачены: "На благотворительном аукционе "Вечер благодарности ВСУ" собрали почти 1 млн 300 тысяч гривен на покупку Аэроскопа для ВСУ! Хватит не только на этот сверхважный прибор! Спасибо всем, кто не жалел своих денег и низкий поклон организаторам!".

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