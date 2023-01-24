Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото із залаштунків зйомок та розповіла про новий випуск свого проекту "Знайти своїх".

На новій фотографії Катя зображена, мабуть, десь у залаштунці студії, де знімається телевізійна версія її проекту. Перед камерою вона з'явилася у строгому чорному костюмі з білою водолазкою та кедами. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона з серйозним виглядом дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Осадча зізналася, що віра та пошуки зниклих людей дарують їй внутрішній спокій: "Не зупинятися. І вірити в Перемогу! За останній тиждень я чую багато думок про внутрішній спокій – мій спокій – це наш пошук, віра в те, що ми можемо знайти всіх, допомогти громадянським заручникам та їхнім родичам... Сьогодні о 21:15 на марафоні Єдині новини про пошук чоловіків, які саме в полоні.Дві історії, всі долі, дві надії.Чоловіки були помічені у пропагандистських відео, вони живі, але де вони невідомо. Включайте Марафон новин, приєднуйтесь до пошуку".

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