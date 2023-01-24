Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка в сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі відео одного зі своїх номерів на паркеті проекту та розповіла, що хотіла б змінити.

У ролику можна побачити чуттєвий танець Анни та її партнера Олександра Прохорова, який вони виконували у білому вбранні. При цьому дівчина замінила пісню під цей танок. За словами Різатдінова, саме трек молодого виконавця SHUMEI (Олег Шумей) "Біля тополі" ідеально підійшов би до цього танцю зараз.

"У ці дні я взяла б цю пісню для проекту #dwts", - написала гімнастка у підписі до своєї публікації. Користувачі не залишилися байдужими і почали коментувати відео:

"Це було дуже красиво. Висилали за вас смс".

"Надзвичайно красиво".

"Неймовірна".

"Найкрасивіша пара за всі сезони проекту "Танці з зірками".

"Боже, як красиво".

"Немає слів".

"Дуже красиво і ніжно!".

"Дивилася той сезон виключно заради вас".

"Улюблена пара за всі сезони"

"Яка ви крута пара" .

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