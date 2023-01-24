Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, днями у відвертому інтерв'ю Маші Єфросініною на всю країну заявила про розлучення. Після цього до профілю в Instagram дівчини стало ще більше уваги.

Так, цього разу на своїй сторінці Даша опублікувала гаряче відео, на якому продемонструвала струнке тіло, над яким довго працювала після народження дитини. У ролику блогерка з'явилася в темряві, на ній відверте темне вбрання, яке підкреслило струнку фігуру. Доповнює образ незвичайний аксесуар на обличчі та елегантна зачіска.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Ви так довго приводили тіло в бажаний стан після пологів. Даша, ви вогонь. Робіть, що хочете".

"Це типу: дивися, кого ти втратив".

"Та вже нікому не цікаво. Другий день одне й теж! Розлучилися, помирилися. Краще розкажіть у кого робили груди!".

"Розійшлися то розійшлися, яка кому справа, у країні війна вмирають люди, діти. Теж мені привід привернути увагу. Головне живі і здорові".

"Даша, Ви зробили груди? Вибачте за це питання",

"Розлучення не причина забити на себе".

"Розлучення? А що було до цього моменту? Брехня? Адже ви любите один одного. Навіщо ці амбіції?".

"Прям видно, як ви кайфуєте від себе".

"Офігенна поведінка при розлученні".

"Так тримати.

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