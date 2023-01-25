Солістка українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька , яка завдяки участі у "Танцях зі зірками" схудла на 20 кілограмів, показала, як здійснила свою мрію і вперше стала на ковзани. Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз.

Співачка Олександра Зарицька вперше у 30 років спробувала покататися на ковзанці. Веселими кадрами виконавиця поділилася із передплатниками.

Солістка українського гурту "KAZKA" розповіла, що нове захоплення не обійшлося без неприємностей – кілька разів вона все ж таки впала. Але навіть це не завадило Зарицькій отримати задоволення від катання на ковзанці, тим більше що на майданчику грала пісня гурту "KAZKA".

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"Краще пізно, ніж ніколи! Я вперше на ковзанах. Або перший раз у свідомому віці. Два рази шльопнулася, але нічого. Нормально. Не бійтеся робити те, про що давно міряли. Так, це грає на ковзанці наша пісня", - розповіла Олександра Зарицька.

Варто зазначити, що гурт "KAZKA" був створений у 2017 році українським продюсером Юрієм Нікітіним. Колектив складається з трьох осіб – Олександри Зарицької, сопілкаря Дмитра Мазуряка та мультиінструменталіста Микити Будаша.

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