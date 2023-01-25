Солистка украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая, которая благодаря участию в "Танцях з зірками" похудела на 20 килограммов, показала, как осуществила свою мечту и впервые стала на коньки. Кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Инстаграм-Сториз.

Певица Александра Зарицкая впервые в 30 лет попыталась прокатиться на катке. Веселыми кадрами исполнительница поделилась с подписчиками.

Солистка украинской группы "KAZKA" рассказала, что новое увлечение не обошлось без неприятностей – несколько раз она все же упала. Но даже это не помешало Зарицкой получить удовольствие от катания на катке, тем более что на площадке играла песня группы "KAZKA".

"Лучше поздно, чем никогда! Я впервые на коньках. Или первый раз в сознательном возрасте. Два раза шлепнулась, но ничего. Нормально. Не бойтесь делать то, о чем давно мерили. Да, это играет на катке наша песня", — рассказала Александра Зарицкая.

Стоит отметить, что группа "KAZKA" была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Александры Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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