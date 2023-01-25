На своїй сторінці в Instagram зірка розкрила 5 важливих правил, які рятують її.

"«Пробачай та роби висновки». Кажу я щоразу, як людина проявляє по відношенню до мене слабкість: агресію, маніпуляції, спробу принизити, знецінити тощо. Я вчуся не вестися. Бо немає нічого більш руйнуючого зсередини, ніж жити ображеним. Це важливо для ментального здоров’я. Це навіть добре, коли токсичні люди ідентифікують себе в твоєму оточенні. Тож хороша новина - ти в них більше не розчаруєшся, все передбачувано", — пише Ганна Кошмал.

«Це тебе аж ніяк не стосується», — каже акторка щоразу, як хтось виливає на неї свій емоційний бруд. Вона додала, що обирає «зайти в скляний будинок і дивитись на це без звуку», тоді все стає максимально ясно і безпечно, часто навіть кумедно.

"«Не бреши собі», — кажу я щоразу, як починаю шукати собі виправдання. Виправдати можна взагалі щозавгодно. Та як ти не винесеш з цього важливий урок, то ситуації повторюватимуться і ти будеш отак продовжувати ходити по колу і драматично питати «за що це мені, святій людині?». «Світ не обертається навколо тебе». Кажу я щоразу перед тим, як вимагати до себе особливого ставлення. Тут все просто: стався до людей з повагою і на словах, і у вчинках, і вони також тебе поважатимуть у відповідь. Будь-які стосунки складаються навзаєм. Почни з себе", — наголосила зірка "Сватів".

П'яте правило — «Не оцінюй, а аналізуй». Його Ганна Кошмал каже собі щоразу, коли їй хочеться висловити свою критичну суб‘єктивну оцінку, яка не несе жодного конструктиву. Але аналізуючи, знаходиш причинно-наслідкові зв‘язки та можеш вчитися на чужих помилках або успіхах.

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