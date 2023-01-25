На своей странице в Instagram звезда раскрыла 5 важных правил, которые спасают ее.

"Прости и делай выводы". Говорю я каждый раз, как человек проявляет по отношению ко мне слабость: агрессию, манипуляции, попытку унизить, обесценить и т.д. Я учусь не вестись. Ибо нет ничего более разрушающего изнутри, чем жить обиженным. Это важно для ментального здоровья. Это даже хорошо, когда токсичные люди идентифицируют себя в твоем окружении. Так что хорошая новость - ты в них больше не разочаруешься, все предсказуемо", - пишет Анна Кошмал.

«Это тебя никак не касается», — говорит актриса каждый раз, когда кто-то выливает на нее свою эмоциональную грязь. Она добавила, что выбирает «зайти в стеклянный дом и смотреть на это без звука», тогда все становится максимально ясно и безопасно, часто даже забавно.

"Не лги себе", - говорю я каждый раз, как начинаю искать себе оправдание. Оправдать можно вообще что угодно. Но если ты не извлечешь из этого важный урок, то ситуации будут повторяться и ты будешь так продолжать ходить по кругу и драматически спрашивать "за что" это мне, святой человек?". "Мир не вращается вокруг тебя". Говорю я каждый раз перед тем, как требовать к себе особого отношения. Здесь все просто: относись к людям с уважением и на словах, и в поступках, и они тоже тебя будут уважать в ответ. Любые отношения складываются взаимно. Начни с себя", - подчеркнула звезда "Сватов".

Пятое правило – «Не оценивай, а анализируй». Его Анна Кошмал говорит себе всякий раз, когда ей хочется высказать свою критическую субъективную оценку, которая не несет никакого конструктива. Но, анализируя, находишь причинно-следственные связи и можешь учиться на чужих ошибках или успехах.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.