Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала фото, яким приєдналася до флеш-мобу, суть якого привернути увагу до поставок німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Як видно, Світлана виклала знімок, де показала, як виглядала ще до третьої вагітності. Перед камерою вона з'явилася у вузькій закритій кофтині з леопардовим принтом, яка підкреслила її струнку фігуру. Вогняно-руде волосся співачки розпущене та акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж, який підкреслює погляд.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Нашій країні потрібні танки Leopard 2, світ – не ігноруй, відгукнуся, адже наступною може бути будь-яка країна. Продовжуємо підтримувати флеш-моб!"

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Приєдналася!".

"Сонечко".

"Краса".

"Всі леопарди наші".

"Шикарна. Такі мають дати тих леопардів".

"Стильна, красива, красива, мила, кльова!"

"Вау, яка гарна. Наша українська красуня".

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