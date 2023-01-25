Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала фото, которым присоединилась к сетевому флэш-мобу, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.

Как видно, Светлана выложила снимок, на котором показала, как выглядела еще до третьей беременности. Перед камерой она появилась в узкой закрытой кофточке с леопардовым принтом, которая подчеркнула ее стройную фигуру. Огненно-рыжие волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, который подчеркивает взгляд.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Нашей стране нужны танки Leopard 2, мир – не игнорируй, отзовись, ведь следующей может быть любая страна. Продолжаем поддерживать флэш-моб!".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Присоединилась!".

"Солнышко".

"Красота".

"Все леопарды наши".

"Шикарная. Таки должны дать тех леопардов".

"Стильная, красивая, красивая, милая, клевая!".

"Вау, какая красивая. Наша украинская красавица".

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