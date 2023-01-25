Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка на проекті отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала відео, на якому засвітила свого коханого та показала, яке побачення він їй влаштував.

Як виявилося, Юля вирішила показати шанувальникам, що її серце зараз зайняте, і, судячи з кадрів, її чоловік – дуже забезпечена людина, швидше за все іноземець. Так, на кадрах можна побачити, як коханий пропонує Юлі на вибір два варіанти проведення часу. На її вибір так вийшло, що вони вийшли гуляти, побували у брендових магазинах та посиділи у ресторані.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Хотіли б собі таке побачення?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію "Зайчики":

"Як же я за тебе рада. Чудово, що дівчата, які посіли друге місце в Холостяку, більшість знаходять собі пару, набагато краще, ніж той неодружений і живуть щасливо".

"А де знаходиться ресторан, що на відео? Дуже гарна подача суші та атмосфера".

"Ідеальне побачення".

"Ідея побачення супер. Хлопець дуже креативний".

"Боже, це ідеально! Ще й картки понтові обрала".

"Краще, ніж у Холостяках".

"Круто як. Будьте щасливі".

"Як це мило. Від душі тішуся за тебе. Просто будьте щасливі тут і зараз".

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