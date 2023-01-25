Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила видео, на котором засветила своего возлюбленного и показала, какое свидание он ей устроил.

Как оказалось, Юля решила показать поклонникам, что ее сердце сейчас занято, и судя по кадрам, ее мужчина – очень обеспеченный человек, скорее всего иностранец. Так, на кадрах можно увидеть, как возлюбленный предлагает Юле на выбор два варианта времяпровождения. По ее выбору так получилось, что они вышли гулять, побывали в брендовых магазинах и посидели в ресторане.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Хотели бы себе такое свидание?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию "Зайки":

"Как же я за тебя рада. Замечательно, что девушки, занявшие второе место в Холостяке, большинство находят себе пару, гораздо лучше, чем тот холостяк и живут счастливо".

"А где находится ресторан, что на видео? Очень хорошая подача суши и атмосфера".

"Идеальное свидание".

"Идея свидания супер. Парень очень креативный".

"Боже, это идеально! Еще и карточки понтовые выбрала".

"Лучше, чем в Холостяках".

"Круто как. Будьте счастливы".

"Как это мило. От души радуюсь за тебя. Просто будьте счастливы здесь и сейчас".

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