Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото із залаштунків своєї роботи як актриса дубляжу.

Як виявилось, Катя взяла участь у роботі над озвученням українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня". До речі, окрім Осадчої, над озвучкою працювали також телеведучий та волонтер Сергій Притула та актриса Наталка Денисенко. За словами Каті, вона дуже пишається, що у мультику її голосом говоритимуть українські жінки.

"Голос українських жінок в прямому розумінні цього слова. Мавка 2 березня в кіно! Найочікуваніший мультфільм за всю історію української анімації. Пишаюсь командою, що с початком війни не зупинила виробництво і в укриттях продовжувало домальовували, озвучувати і доробляти мультфільм. Мавка відправиться в міжнародний прокат і пишаюсь, що мультфільм буде знайомити світ з нашою українською міфологією і нашими українським персонажами. Мавка достойна стати в один ряд з всім відомими персонажами - принцесами, русалками. Рада, що моїм голосом будуть говорити українські жінки в мультфільмі", - написала Осадча.

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