Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала фото из закулисья своей работы в качестве актрисы дубляжа.

Как оказалось, Катя приняла участие в работе над озвучкой украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня". К слову, помимо Осадчей, над озвучкой работали также телеведущий и волонтер Сергей Притула и актриса Наталка Денисенко. По словам Кати, она очень гордится, что в мультике ее голосом будут говорить украинские женщины.

"Голос украинских женщин в прямом смысле этого слова. "Мавка" 2 марта в кино! Самый ожидаемый мультфильм за всю историю украинской анимации. Горжусь командой, что с началом войны не остановила производство и в укрытиях продолжало дорисовывать, озвучивать и доделывать мультфильм. "Мавка" отправится в международный прокат и горжусь, что мультфильм будет знакомить мир с нашей украинской мифологией и нашими украинским персонажами. "Мавка" достойна стать в один ряд со всеми известными персонажами – принцессами, русалками. Рада, что моим голосом будут говорить украинские женщины в мультфильме", - написала Осадчая.

Напомним, "Боже, как красиво": фаворитка Ямы Ризатдинова вспомнила "Танці з зірками" и рассказала, что хотела бы изменить.

Как сообщала Politeka, "Смотри, кого ты потерял": Квиткова после расставания с Добрыниным впечатлила горячим видео.

Также Politeka писала, что "Не останавливаться": Осадчая честно рассказала, что дарит ей внутренний покой во время войны.