Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася милим фото, яким приєдналася до флеш-мобу, суть якого привернути увагу до поставок німецьких танків Leopard 2 в Україну.

За словами Іванни, це архівне фото, на ньому вона знята в затишній обстановці, мабуть, це було в ресторані. Перед камерою телезірка з'явилася у стильній сукні з леопардовим принтом, яка підкреслила струнку фігуру. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Онуфрійчук розповіла про важливість флеш-мобу та про те, як до нього приєднатися: "Нам потрібні ці леопарди, щоб вибороти своє! Я долучаюся до флешмобу #freetheleopards і вас закликаю, друзі. У Бундерстазі 20 січня не погодили постачання Україні танків "Leopard 2", а вони надзвичайно потрібні нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Тому користувачі соцмереж об‘єднуються у такому флешмобі, щоб привернути увагу до цієї потреби. Ви теж можете доєднатися. Вдягніть щось з леопардовим принтом та зробіть фото. Або ж як я, підніміть свої архіви. Впевнена, у вас знайдеться щось схоже. Викладіть це фото у соцмережу з хештегом #freetheleopards. Чим більше буде публікацій, тим краще".

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