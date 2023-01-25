Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась милым фото, которым присоединилась к сетевому флэш-мобу, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.

По словам Иванны, это архивное фото, на нем она запечатлена в уютной обстановке, видимо, это было в ресторане. Перед камерой телезвезда появилась в стильном платье с леопардовым принтом, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала о важности флэш-моба и о том, как к нему присоединиться: "Нам нужны эти леопарды, чтобы добыть в борьбе свое! Я присоединяюсь к флэш-мобу #freetheleopards и вас призываю, друзья. В Бундестаге 20 января не согласовали поставки Украины танков Leopard 2, а они очень нужны нашим ребятам на фронте. Поэтому пользователи соцсетей объединяются в таком флэш-мобе, чтобы привлечь внимание к этой потребности. Вы тоже можете присоединиться. Наденьте что-нибудь с леопардовым принтом и сделайте фото. Или как я, поднимите свои архивы. Уверена, у вас найдется что-нибудь похожее. Выложите это фото в соцсеть с хэштегом #freetheleopards. Чем больше будет публикаций, тем лучше".

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