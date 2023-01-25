Цього разу співачка, актриса та модель Даша Астф'єва поділилася пам'ятним фото після зустрічі із захисником "Азовсталі" Михайлом Діановим, який пережив російський полон. Чоловік отримав серйозні травми, а також потребував серйозного та тривалого лікування, він уже встиг стати героєм.

«Ми запам'ятали це знайомство. І хочу, щоби ці фото залишилися тут. Серед нас мають бути світлі люди. Краще за нас. І навіть якщо далі й надалі сумніви в цьому збільшуються» - пише Астаф'єва під кадром з українським героєм та захисником.

У мережі також висловили свою думку:

«Даша, ви сказали йому який він уже красень?; Вважаю Вас також світлою ЛЮДИНОЮ! Михайло великий СПАСИБО за внесок у нашу Перемогу;

Я так пишаюся - Михайло мій сусід) Героям слава! 🙏; Дві світлі людини. Ви дуже круті; Скільки пережила ця людина, але не втратила тепло в очах і здатності посміхатися;

Дуже радію, що Михайло відновив сили ❤️ ті фото після полону були просто жахливі 💔».

Раніше співачка зізналася, що після початку вторгнення росії в Україну багато чого переосмислила та чесно подивилася на своє життя, а також почуття до коханого.

"Я вперше про це говорю, але коли я зрозуміла, що в мене дуже великі проблеми зі здоров'ям і розумію, що це пов'язано зі стосунками. Я не поглиблюватимуся. Але це безпосередньо пов'язано зі стосунками, і ти не можеш продовжувати це і не можеш далі ризикувати життям.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон .