В этот раз певица, актриса и модель Даша Астфьева поделилась памятным фото после встречи с защитником "Азовстали" Михаилом Диановым, который пережил российский плен. Мужчина получил серьезные травмы, а также нуждался в серьезном и долгом лечении, он уже успел стать героем.
«Мы запомнили это знакомство. И хочу, чтобы эти фото остались здесь. Среди нас должны быть светлые люди. Лучше нас. И даже если дальше и дальше сомнения в этом увеличиваются» - пишет Астафьева под кадром с украинским героем и защитником.
В сети также выразили свое мнение:
«Даша, вы сказали ему какой он уже красавчик?; Считаю Вас также светлым ЧЕЛОВЕКОМ! Михаил большое СПАСИБО за вклад в нашу Победу;
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Я так горжусь - Михаил мой сосед) Героям слава!!! 🙏; Два светлых человека. Вы очень круты; Сколько пережил этот человек, но не потерял тепло в глазах и способности улыбаться;
Очень радуюсь что Михаил восстановил силы ❤️ те фото после плена были просто ужасные 💔».
Ранее певица призналась, что после начала вторжения россии в Украину многое переосмыслила и честно посмотрела на свою жизнь, а также чувства к любимому.
"Я впервые об этом говорю, но когда я поняла, что у меня очень большие проблемы со здоровьем и понимаю, что это связано с отношениями. Я не буду углубляться. Но это напрямую связано с отношениями, и ты не можешь продолжать это и не можешь дальше рисковать жизнью".
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.