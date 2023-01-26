Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук зізналася, як робота вплинула на неї саму.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук продовжує показувати в Інстаграм різні відео, розповідати про родину та вражає фанатів. Нещодавно вона у спеціальному коментарі розповіла про те, що вплинуло на її роботу актриси.

Для багатьох акторів культового ситкому «Одного разу під Полтавою» — це не просто серіал, а частина життя та важливе місце у творчій кар'єрі.

«Ганна Саліванчук розповідає про те, як зйомки у ситкомі вплинули на її професійну кар'єру та як змінилося її життя. А також не пропусти прем'єру найпопулярнішого українського ситкому «Одного разу під Полтавою» - сказано у підписі під кадрами.

У мережі також відповіли:

«Красуня😍; Ви гарна жінка, і все буде гаразд; Молодець, простроченої ковбаски тобі паличку 😂».

Раніше ми писали, багато хто вже вже підтримав рух #FreeTheLeopards.

Суть його в тому, щоб одягнути щось із леопардовим принтом, зробити фото, викласти в мережу з хештегом #freetheleopards. Потім слід пояснити фоловерам, чому необхідно підтримати цей флешмоб.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.

Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.