Популярная украинская актриса Анна Саливанчук продолжает показывать в Инстаграм различные видео, рассказывать о семье и впечатляет фанатов. Недавно она в специальном комментарии рассказала о том, что повлияло на ее работу актрисы.
Для многих актеров культового ситкома «Однажды под Полтавой» — это не просто сериал, а часть жизни и важное место в творческой карьере.
«Анна Саливанчук рассказывает о том, как съемки в ситкоме повлияли на ее профессиональную карьеру и как изменилась ее жизнь. А также не пропусти премьеру самого популярного украинского ситкома «Однажды под Полтавой»» - сказано в подписи под кадрами.
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Ранее мы писали, многие уже уже поддержали движение #FreeTheLeopards.
Суть его в том, чтобы надеть что-то с леопардовым принтом, сделать фото, выложить в сеть с хештегом #freetheleopards. Затем следует объяснить фолловерам, почему необходимо поддержать этот флешмоб.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
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