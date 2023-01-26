Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук призналась, как работа повлияла на нее саму.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук продолжает показывать в Инстаграм различные видео, рассказывать о семье и впечатляет фанатов. Недавно она в специальном комментарии рассказала о том, что повлияло на ее работу актрисы.

Для многих актеров культового ситкома «Однажды под Полтавой» — это не просто сериал, а часть жизни и важное место в творческой карьере.

«Анна Саливанчук рассказывает о том, как съемки в ситкоме повлияли на ее профессиональную карьеру и как изменилась ее жизнь. А также не пропусти премьеру самого популярного украинского ситкома «Однажды под Полтавой»» - сказано в подписи под кадрами.

В сети также ответили:

«Красотка😍; Вы хорошая женщина, и все будет хорошо; Молодец, просроченной колбаски тебе палочку😂».

Ранее мы писали, многие уже уже поддержали движение #FreeTheLeopards.

Суть его в том, чтобы надеть что-то с леопардовым принтом, сделать фото, выложить в сеть с хештегом #freetheleopards. Затем следует объяснить фолловерам, почему необходимо поддержать этот флешмоб.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.