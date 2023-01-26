Українська співачка Тіна Кароль розповіла про важливе для себе та свою команду досягнення.

Популярна співачка Тіна Кароль нещодавно розповіла про свій фонд та про те, як допомагає постраждалим українцям. За словами артистки, це більша гуманітарна допомога, але їй хотілося б зробити щось масштабне.

«Нарешті поділюся щасливою новиною: мій фон у співпраці з головою rakutengroup та месенджером viber hiroshi.mikitani здійснив передачу Україні пожертвування: 500 генераторів!

Для мене було важливо, щоб генератори отримали насамперед найбільш постраждалі регіони країни, які мали місця нападу на життєво важливі об'єкти інфраструктури. Незважаючи на свої професії, незважаючи на свої можливості робити більше, ніж ти можеш, це завдання кожного з нас. Всіляко допомагати нашій державі заради однієї спільної мети – перемоги над обставинами, перемоги над ворогом» - поділилася Кароль.

У мережі висловили свою думку:

«Розумничка! 💛; Тіна ми так тобою пишаємося 🫶; Тіна Кароль - неймовірна жінка! Наша гордість!; Неймовірно. На все вистачає часу та бажання 🙏

Вільні. Нескорені ❤; Щира подяка та низький уклін, за підтримку українців у страшну годину».

Нагадаємо, співачка Христина Соловій вразила заявою на адресу Тіни Кароль.

Також повідомлялося про відповідь Тіни Кароль – Соловій.

Також Politeka писала, що Крістіна Соловій показала учасника "Голос країни", що підкорив її.