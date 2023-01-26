Украинская певица Тина Кароль рассказала о важном для себя и своей команды достижении.

Популярная певица Тина Кароль недавно рассказала о своем фонде и о том, как помогает пострадавшим украинцам. По словам артистки, это больше гуманитарная помощь, но ей хотелось бы сделать что-то масштабное.

«Наконец-то поделюсь счастливой новостью: мой фон в сотрудничестве с председателем rakutengroup и мессенджером viber hiroshi.mikitani осуществил передачу Украине пожертвования: 500 генераторов!

Для меня было важно, чтобы генераторы получили прежде всего наиболее пострадавшие регионы страны, которые имели места нападения на жизненно важные объекты инфраструктуры. Несмотря на свои профессии, несмотря на свои возможности делать больше, чем ты можешь – это задача каждого из нас. Всеми силами помочь нашему государству ради одной общей цели – победы над обстоятельствами, победы над врагом» - поделилась Кароль.

В сети выразили свое мнение:

«Умничка!💛; Тина мы так тобой гордимся 🫶; Тина Кароль – невероятная женщина!!! Наша гордость!; Невероятно. На все хватает времени и желания 🙏

Свободны. Непокоренные ❤; Искреннее благодарность и низкий поклон, за поддержку украинцев в страшный час».

Напомним, певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

Также сообщалось об ответе Тины Кароль – Соловий.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".