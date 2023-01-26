Українська актриса Ксенія Мішина показала в Інстаграмі, чим найбільше захоплена останнім часом. Нещодавно вона заявила, що бажає дійти кращої своєї форми, тому тепер постійно стежитиме за режимом дня.
Медитація, тренування, йога та спеціальні процедури щодня присутні у списку планів на день у актриси. Також вона підкреслює, що бути у формі допомагає і вакуум живота, а також суворо підібране харчування.
Змінивши свої звички та похід до приготування страв, артистка заявила, що стала почуватися краще.
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«Які ж жінки таки гарні створіння. Якщо не забувають про себе.
Ксю, ти живеш у спортзалі? Часто в мене запитують. Фактично, відповідаю я» - поділилася Мишина.
Раніше Мішина вирішила обговорити з українцями досить складну тему, таким чином артистка спровокувала велику кількість суперечок в Інстаграм. Пост зірка супроводжувала кількома кадрами із фотосесії.
«А якщо насправді ця цікава теорія про те, що немає двох – існує? Я є. Все інше, що я бачу, – ілюзія, яка зникає, коли я заплющую очі, яка змінюється, коли я сплю. Чи можу я зрозуміти уві сні, що це сон? – написала Мішина.
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