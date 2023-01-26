Украинская актриса Ксения Мишина показала в Инстаграм, чем больше всего увлечена в последнее время. Недавно она заявила, что желает прийти к лучшей своей форме, поэтому теперь будет постоянно следить за режимом дня.

Медитация, тренировка, йога и специальные процедуры каждый день присутствуют в списке планов на день у актрисы. Также она подчеркивает, что быть в форме помогает и вакуум живота, а еще строго подобранное питание.

Изменив свои привычки и поход к приготовлению блюд, артистка заявила, что стала чувствовать себя лучше.

«Какие же женщины все-таки красивые создания. Если не забывают о себе…

Ксю, ты живешь в спортзале? Часто у меня спрашивают. Практически, отвечаю я» - поделилась Мишина.

Ранее Мишина решила обсудить с украинцами довольно сложную тему, таким образом артистка спровоцировала множество споров в Инстаграм. Пост звезда сопроводила несколькими кадрами из фотосессии.

«А если на самом деле эта интересная теория о том, что «нет двоих» – существует? Я есть. Все остальное, что я вижу – иллюзия, которая исчезает, когда я закрываю глаза, которая меняется, когда я сплю. Могу ли я понять во сне, что это сон?» - написала Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.