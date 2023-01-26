Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала гарячі фото у леопардовому купальнику на хвилі мережевого челенджу, суть якого привернути увагу до постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Як видно, на нових фотографіях Марину знято, мабуть, під час відпочинку в теплих країнах, вона стоїть на сходах і витончено позує. Перед камерою фітнес-тренер з'явилася у вузькому злитому купальнику леопардового принта, який гарно наголосив на її стрункій фігурі. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Просто згадалося літо і який у мене був хороший купальник. Хочеться швидше його знову вдягнути". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня".

"Леопард так леопард, тепер точно дадуть!"

"А я думала, що ви знову в Ізраїлі".

"Яка ви гарна, хороша, неймовірна".

"Красуня!".

"Яка ви гарна. Неможливо не захоплюватися вами".

"Бажаю справжнього жіночого щастя".

"Купальник гарний? Яка ж ви скромна! Це ви насамперед красуня! Так тримати!".

Нагадаємо, "Всі леопарди наші": зірка "1+1" Вітвицька зачарувала образами на хвилі мережевого тренду.

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