Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала фото "з минулого життя", і таким чином приєдналася до флеш-мобу мережі на підтримку поставок в Україну німецьких танків Leopard 2.

На нових знімках у профілі Катя показала свої "леопардові" образи. Так, на першому фото вона перестала у яскравому зеленому піджаку з леопардовим принтом, а на другому – у червоній сукні з таким же візерунком. Власне, у цьому й суть челенджа – у соцмережах знаменитості публікують знімки з елементами леопардового принту та ставлять відповідний хештег.

У підписі до публікації Осадча написала: "Нашій країні потрібні танки Leopard 2, ми закликаємо світ відгукнутися, адже наступними може бути будь-яка країна! Підтримуйте флеш-моб! Фото з минулого, але такі актуальні зараз!"

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