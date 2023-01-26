Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила горячие фото в леопардовом купальнике на волне сетевого челленджа, суть которого привлечь внимание к поставкам немецких танков Leopard 2 в Украину.

Как видно, на новых фотографиях Марина запечатлена, видимо, во время отдыха в теплых странах, она стоит на ступеньках и изящно позирует. Перед камерой фитнес-тренер появилась в узком слитном купальнике леопардового принта, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Просто вспомнилось лето и какой у меня был хороший купальник. Хочется побыстрее его снова надеть". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красотка".

"Леопард так леопард, теперь точно дадут!".

"А я думала, что вы снова в Израиле".

"Какая вы красивая, хорошая, невероятная".

"Красавица!".

"Какая вы красивая. Невозможно не восхищаться вами".

"Желаю настоящего женского счастья".

"Купальник красивый? Какая же вы скромная! Это вы в первую очередь красавица! Так держать!".

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

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