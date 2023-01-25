Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатоліч, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував кумедне фото, яким вирішив приєднатися до флеш-мобу мережі на підтримку постачання в Україну танків Leopard 2.

Варто зазначити, що до цього челенджу Анатолій підійшов дуже креативно. Поки інші українські селебриті публікують знімки в образах з леопардовим принтом, Анатоліч прифотошопил свою голову до знімку з твариною, що біжить, – леопардом. Виглядає це дуже кумедно та креативно.

І саме про унікальність та креативність українців під час війни інтерв'юер розповів у своєму посту: "Єдине своє фото в леопардовому, яке я знайшов. Крим. 2013 рік. Так, нам справді потрібне все що нам обіцяють із озброєння, і це нам потрібно для перемоги. І так, ми найкреативнішу нація на планеті зараз. Тому що в нас вибору немає. Тому і такі креативні і сміливі і непереможні. І так, впевнений скоро знову зроблю таке фото в Криму".

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