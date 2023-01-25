Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні знімки у "леопардових" образах на хвилі мережевого челенджу, суть якого привернути увагу до постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.
Так, на першій фотографії Соломію зафіксовано десь у закуліссі телеканалу. Перед камерою вона з'явилася в стильній сукні леопардового візерунка, яка гарно наголосила на її жіночних формах. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж та мила посмішка. На другому знімку Соломія сфотографувала себе, мабуть, десь у подорожі. На ній темне вбрання та "леопардові" сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Вітвицька написала: "Приєднуюсь до флеш-мобу #freetheleopards! Україні потрібні ці котики! PS фотографії архівні". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати новий пост телеведучої:
"Тигрова красуня".
"Бомба. Красива".
"Красуня".
"Ви карколомна".
"Красуня".
"Ух, гарненька!".
"Красуня".
"Тренд 2023. Мені подобається".
"Прекрасна".
"Всі леопарди наші".
"Клас".
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