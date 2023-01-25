Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні знімки у "леопардових" образах на хвилі мережевого челенджу, суть якого привернути увагу до постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.

Так, на першій фотографії Соломію зафіксовано десь у закуліссі телеканалу. Перед камерою вона з'явилася в стильній сукні леопардового візерунка, яка гарно наголосила на її жіночних формах. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж та мила посмішка. На другому знімку Соломія сфотографувала себе, мабуть, десь у подорожі. На ній темне вбрання та "леопардові" сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Вітвицька написала: "Приєднуюсь до флеш-мобу #freetheleopards! Україні потрібні ці котики! PS фотографії архівні". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати новий пост телеведучої:

"Тигрова красуня".

"Бомба. Красива".

"Красуня".

"Ви карколомна".

"Красуня".

"Ух, гарненька!".

"Красуня".

"Тренд 2023. Мені подобається".

"Прекрасна".

"Всі леопарди наші".

"Клас".

Нагадаємо, "Боже, як красиво": фаворитка Ями Різатдінова згадала "Танці з зірками" та розповіла, що б хотіла змінити.

Як повідомляла Politeka, "Дивися, кого ти втратив": Квіткова після розставання з Добриніним вразила гарячим відео.

Також Politeka писала, що "Не зупинятися": Осадча чесно розповіла, що дарує їй внутрішній спокій під час війни.