Акторка Анна Кошмал зізналася, що схильна до повноти і був час, коли вона мала зайву вагу.

Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла героїню Женю у серіалі "Свати", стала прикладом для наслідування для багатьох дівчаток, які хочуть стати артистками. Крім того, Кошмал радує аудиторію своїми фотосесіями та шикарною фігурою. Анна не виснажує себе дієтами, і при цьому завжди знаходиться у чудовій формі.

В Інстаграм-Сторіз артистка поспілкувалася з користувачами мережі та розкрила кілька секретів своєї стрункості.

Акторка зізналася, що схильна до повноти і був час, коли вона мала зайву вагу. Головний її секрет стрункості полягає в тому, що знаменитість займається йогою і правильно харчується.

"Забула про зайву вагу, коли відмовилася від мертвої їжі (м'ясо, яйця, риба та морепродукти) 6 років тому. Вага ще бовталася, але не +10, як раніше було. Найкращий досвід схуднення був на сироїдстві, фантастичні почуття легкості та енергії переповнювали", - поділилася своїм досвідом схуднення Анна Кошмал.

Актриса Анна Кошмал додала, що крім цього почала займатися йогою. Це сталося три роки тому. Вперше їй захотілося приступити до практики, коли вона була вагітна, але тоді не знайшлося підходячого для неї тренера.

Коли почався карантин через пандемію коронавірусу, Анна Кошмал вирішила спробувати заняття йогою, адже у неї з'явилося багато вільного часу. Спочатку актриса займалася по відео, а потім записалася на кілька занять з тренером. Тепер вона знає основи та займається сама.

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