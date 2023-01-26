Актриса Анна Кошмал призналась, что склонна к полноте и было время, когда она имела лишний вес.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла героиню Женю в сериале "Сваты", стала примером для подражания для многих девочек, которые хотят стать артистками. Кроме того, Кошмал радует аудиторию своими фотосессиями и шикарной фигурой. Анна не изнуряет себя диетами, и при этом всегда находится в прекрасной форме.

В Инстаграм-Сториз артистка пообщалась с пользователями сети и раскрыла несколько секретов своей стройности.

Актриса призналась, что склонна к полноте и было время, когда она имела лишний вес. Главный ее секрет стройности состоит в том, что знаменитость занимается йогой и правильно питается.

"Забыла о лишнем весе, когда отказалась от мертвой еды (мясо, яйца, рыба и морепродукты) 6 лет назад. Вес еще болтался, но не +10, как раньше было. Самый лучший опыт похудения был на сыроединие, фантастические чувства легкости и энергии переполняли", - поделилась своим опытом похудания Анна Кошмал.

Актриса Анна Кошмал добавила, что ко всему прочему начала заниматься йогой. Это произошло три года назад. Впервые ей захотелось приступить к практике, когда она была беременна, но тогда не нашлось подходящего для нее тренера.

Когда начался карантин из-за пандемии коронавируса, Анна Кошмал решила попробовать занятия йогой, ведь у нее появилось много свободного времени. Сначала актриса занималась по видео, а потом записалась на несколько занятий с тренером. Теперь она знает основы и занимается сама.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.