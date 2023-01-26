За словами Тіни Кароль, цього разу вона взяла участь у цікавій ініціативі, а усі українці вільні творити одну історію. У День свого Народження артистка випустить патріотичну колекцію з популярним брендом, щоб зібрати гроші для захисниць на фронті.

«Близько півроку ми працювали над колекцією, натхненною українцями – сильними, стильними та вільними створювати одну історію.

Краш – тест колекція пройшла в умовах бойової готовності, у яких зараз перебуває кожна українка у повсякденному житті. До лінійки увійшли трикотажні костюми та сукні, кардигани, трендові балаклави, джинсова максі спідниця та багато іншого.

На одязі зображено принт із трьох улюблених кожному українцю букв – ЗСУ та лелека орігамі – символ надії, віри, незламності, а також цінності миру та сім'ї» - написала Кароль.

Також співачка зауважила, що зйомка проходила у Києві на початку 2023 р., в умовах постійних відключень електроенергії, сирен та погроз ударів ворога.

Також ми писали, фан-клуб артистки в Instagram опублікували її фото та написали зворушливе привітання. На знімку Тіна зображена на цікавому тлі, вона стоїть у скромній позі. Перед камерою вона з'явилася в спокусливій світлій сукні з відкритим декольте, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

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