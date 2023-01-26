По словам Тины Кароль, в этот раз она приняла участие в интересной инициативе, а все украинцы свободны создавать одну историю. В День своего Рождения артистка выпусткает патриотическую коллекцию с популярным брендом, чтобы собрать деньги для защитниц на фронте.

«Около полугода мы работали над коллекцией, вдохновленной украинцами – сильными, стильными и свободными создавать одну историю.

Краш – тест коллекция прошла в условиях боевой готовности, в которых сейчас находится каждая украинка в повседневной жизни. В линейку вошли трикотажные костюмы и платья, кардиганы, трендовые балаклавы, джинсовая макси юбка и многое другое.

На одежде изображен принт из трех любимых каждому украинцу букв – ВСУ и аист оригами – символ надежды, веры, несокрушимости, а также ценности мира и семьи» - написала Кароль.

Также певица подметила, что съемка проходила в Киеве в начале 2023 г., в условиях постоянных отключений электроэнергии, сирен и угроз ударов врага.

Также мы писали, фан-клуб артистки в Instagram опубликовали ее фото и написали трогательное поздравление. На снимке Тина запечатлена на интересном фоне, она стоит в скромной позе. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном светлом платье с открытым декольте, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

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