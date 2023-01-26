Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька на початку російського вторгнення виїхала спочатку на захід України, а пізніше за кордон, де давала благодійні концерти. Наразі дівчина продовжує мотатися чоловікові Україною та іншими європейськими країнами, де виступає.
За цей час співачка виросла у духовному плані, а також змінилася зовні. Про це вона розповіла у Instagram-"історіях".
Олександра Зарицька поділилася своїми спостереженнями, як за рік повномасштабної війни змінилася її зовнішність.
Знаменитість поділилася, що переглядала свої фото давності, зроблені рік тому. Виконавиця була здивована, наскільки втомленим виглядає її обличчя. Зокрема, постійний стрес, спричинений повномасштабною війною, вплинув на зовнішній вигляд Саша.
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"От фото, якому рік. Зауважила, що м'язи обличчя розслаблені, немає напруження і обличчя виглядає дуже відпочилим", — поділилася Олександра Зарицька.
За рік повномасштабної війни зовнішність від постійного стресу виглядає втомленою.
"Майже через рік. Майже рік життя у війні. Обличчя постійно виглядає втомленим. Довго вивчала, як можна вирішити питання і пішла на перший масаж обличчя", — поділилася артистка.
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