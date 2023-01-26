Александра Зарицкая поделилась своими наблюдениями, как за год полномасштабной войны изменилась ее внешность.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая в начале российского вторжения выехала сначала на запад Украины, а позже за границу, где давала благотворительные концерты. Сейчас девушка продолжает мотаться мужду Украиной и другими европейскими странами, где выступает.

За это время певица выросла в духовном плане, а также изменилась внешне. Об этом она рассказала в Instagram-"историях".

Александра Зарицкая поделилась своими наблюдениями, как за год полномасштабной войны изменилась ее внешность.

Знаменитость поделилась, что просматривала свои фото давности, которые были сделаны год назад. Исполнительница была удивлена, насколько уставшим выглядит ее лицо. В частности, постоянный стресс, вызванный полномасштабной войной, повлиял на внешний вид Саши.

"Вот фото, которому год. Заметила, что мышцы лица расслаблены, нет напряжения и лицо выглядит очень отдохнувшим", — поделилась Александра Зарицкая.

За год полномасштабной войны внешность от постоянного стресса выглядит усталой.

"Почти год спустя. Почти год жизни в войне. Лицо постоянно выглядит усталым. Долго изучала, как можно решить вопрос и пошла на первый массаж лица", — поделилась артистка.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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