Популярна українська гумористична актриса, зірка студії "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка брала участь в одному із сезонів шоу "Танців зі зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото та розповіла, про що мріє у свій день народження.

Як виявилось, 25 січня Вікторія відзначала свій 40-й день народження. З цього приводу у своєму профілі вона виклала чарівне фото, на якому знято у профіль із сяючою усмішкою на обличчі. Перед камерою актриса з'явилася в скромному бежевому светрі, волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Булітко розповіла, про що мріє у свій день народження: "В мене сьогодні День Народження. Я маю дуже багато особистих бажань. Але... Зараз важливе тільки одне: я дуже чекаю нашої ПЕРЕМОГИ".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали писати привітання актрисі:

"З Днем народження! Сяй і далі! І нехай збуваються мрії".

"З Днем народження",

"З Днем народження! Усього найкращого!".

"Ви просто принадність! З Днем народження! Нехай кожен день приносить радість! Нехай мрії збуваються!".

"Найщиріші вітання з Днем народження! Нехай у вашому житті панує мир, велика кількість щастя і любові!".

"Вітаю вас з днем ​​народження! Щастя, кохання, успіхів та якнайшвидшої перемоги! Дуже вас любимо".

"Бажаю вам міцного здоров'я та легкого творчого процесу. Щоб легко все вдавалося".

Нагадаємо, "Всі леопарди наші": зірка "1+1" Вітвицька зачарувала образами на хвилі мережевого тренду.

Як повідомляла Politeka, "У нас немає вибору": "леопардовий" Анатолій Анатоліч розповів, у чому унікальність українців під час війни.

Також Politeka писала, що "Фото з минулого": Осадча приєдналася до "леопардового" флеш-мобу, показавши яскраві образи.