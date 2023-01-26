Известная юмористическая актриса поделилась милым фото и призналась, о чем мечтает в свой день рождения.

Популярная украинская юмористическая актриса, звезда студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая принимала участие в одном из сезонов шоу "Танців з зірками", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото и рассказала, о чем мечтает в свой день рождения.

Как оказалось, 25 января Виктория отмечала свой 40-й день рождения. По этому поводу в своем профиле она выложила очаровательное фото, на котором снята в профиль с сияющей улыбкой на лице. Перед камерой актриса появилась в скромном бежевом свитере, е волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Булитко рассказала, о чем мечтает в свой день рождения: "У меня сегодня день рождения. У меня очень много личных желаний. Но... Сейчас важно только одно: я очень жду нашей ПОБЕДЫ".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись писать поздравления актрисе:

"С Днем рожденья! Сияй и дальше! И пусть сбываются мечты".

"С Днем рождения",

"С Днем рожденья! Всего самого лучшего!".

"Вы просто прелесть! С Днем рождения! Пусть каждый день доставляет радость! Пусть мечты сбываются!".

"Самые искренние поздравления с Днем рождения! Пусть в вашей жизни царит мир, обилие счастья и любви!".

"Поздравляю вас с днем рождения! Счастья, любви, успехов и скорейшей победы! Очень вас любим".

"Желаю вам крепкого здоровья и легкого творческого процесса. Чтобы легко все удавалось".

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