Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому згадала всіх президентів незалежної України та привітала Зеленського з днем ​​народження.

У короткому ролику Оля з'явилася у забавному образі – вона стоїть на холодній зимовій вулиці, закутавшись у блакитний пуховик та розповідає, які були президенти в Україні. Це відео присвячене насправді Володимиру Зеленському, який 25 січня відзначав свій 45 день народження. У ньому артистка начебто порівнює всіх глав держав за більш як 30 років незалежності нашої країни.

У підписі до публікації Цибульська продублювала свої слова з відео: "За Кравчука я полюбила кравчучки. За Кучми - однокласника. За Ющенка полюбила мед. За Януковича - дізналась, що в Межигір‘ї водяться страуси. За Порошенка - зрозуміла, що мій рівень англійської "ще нічого так"! А завдяки Вам, нарешті віднайшла віру в те, що президент - то Людина, яка щиро любить свою країну, свій народ і робить все заради нашої перемоги. Дякую за те, що надихаєте не тільки словом, але й ділом. Ваші попередники були мемом, а з Вами - червону калину підійдемо! З Днем народження, пане Президенте".

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