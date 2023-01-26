Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, в котором вспомнила всех президентов независимой Украины и поздравила Зеленского с днем рождения.

В коротком ролике Оля появилась в забавном образе – она стоит на холодной зимней улице, укутавшись в голубой пуховик и рассказывает, какие были президенты в Украине. Это видео посвящено на самом деле Владимиру Зеленскому, который 25 января отмечал свой 45-й день рождения. В нем артистка как будто сравнивает всех глав государств за более, чем 30 лет независимости нашей страны.

В подписи к публикации Цибульская продублировала свои слова из видео: "При Кравчуке я полюбила кравчучки. При Кучме – одноклассник. При Ющенко полюбила мед. При Януковиче – узнала, что в Межигорье водятся страусы. При Порошенко – поняла, что мой уровень английского "еще ничего так"! А благодаря Вам, наконец, нашла веру в то, что президент – это Человек, который искренне любит свою страну, свой народ и делает все ради нашей победы. Спасибо за то, что вдохновляете не только словом, но и делом. Ваши предшественники были мемом, а с Вами – красную калину подойдем! С Днем рождения, господин Президент".

Напомним, "Все леопарды наши": звезда "1+1" Витвицкая очаровала образами на волне сетевого тренда.

Как сообщала Politeka, "У нас нет выбора": "леопардовый" Анатолий Анатолич рассказал, в чем уникальность украинцев во время войны.

Также Politeka писала, что "Фото из прошлого": Осадчая присоединилась к "леопардовому" флэш-мобу, показав яркие образы.