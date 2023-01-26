Дочка колишньої дружини Потапа Ірини Горової Наташка, яка нещодавно вийшла заміж за коханого з арабської країни, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кадри з Лівану, де зараз мешкає, і розкрила несподівані подробиці про цю країну.

Так, на знімках можна побачити архітектуру, вулиці та навіть руїни на вулицях Лівану. Також Наталка показала кілька знімків, на яких вона позує на тлі приголомшливого морського пейзажу. За словами дівчини, вона вже адаптувалася до життя в Лівані, хоча були речі, які її відверто дивували.

"Знайомство з Lebanon. Здається, що то було так давно.. але пройшов лише рік. Одна з найсмачніших кухонь, які я тільки куштувала. Навчилась трохи балакати арабською. Адаптувалась до життя без опалення, води та електроенергії — в Ливані це норма коли світло вмикають лише на кілька годин. Те саме, що зараз в Україні.. але тоді я й уявити не могла, що таке можливо. Неймовірний контраст — зруйнована заправка, сучасні будівлі пліч-о-пліч зі старесенькими, занедбані вулиці та неймовірна природа. Це було кохання з першого погляду. В людей, їжу, атмосферу, архітектуру, колорит, холодні квартири, своєрідний затишок та природу", - поділилася Горова.

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