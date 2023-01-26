Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташка, которая недавно вышла замуж за возлюбленного из арабской страны, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила кадры из Ливана, где сейчас живет, и раскрыла неожиданные подробности об этой стране.

Так, на снимках можно увидеть архитектуру, улицы и даже развалины на улицах Ливана. Также Наташка показала несколько снимков, на которых она позирует на фоне потрясающего морского пейзажа. По словам девушки, она уже адаптировалась к жизни в Ливане, хотя были вещи, которые ее откровенно удивляли.

"Знакомство с Lebanon. Кажется, что это было так давно… Но прошел только год. Одна из самых вкусных кухонь, которые я только пробовала. Научилась немного говорить на арабском. Адаптировалась к жизни без отопления, воды и электроэнергии – в Ливане это норма, когда свет включают всего на несколько часов. То же, что сейчас в Украине... но тогда я и представить не могла, что такое возможно. Невероятный контраст – разрушенная заправка, современные здания бок о бок со старенькими, заброшенные улицы и невероятная природа. Это была влюбленность с первого взгляда. В людей, еду, атмосферу, архитектуру, колорит, холодные квартиры, своеобразный уют и природу", - поделилась Горовая.

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