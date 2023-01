Учора популярна співачка Тіна Кароль розповіла про вихід нової колекції одягу. Також співачка зауважила, що зйомка проходила у Києві на початку цього року в умовах постійних відключень електроенергії, сирен та погроз ударів ворога.

Новими кадрами зірка також поділилася у Телеграм-каналі, вражаючи фанатів.

Так, Кароль разом із українським брендом One by One представила свою першу колекцію одягу, який розробляла півроку. У такий спосіб вона хоче зібрати гроші для українських захисниць. Отримані кошти підуть на закупівлю термоодягу для жінок, які служать у ЗСУ.

«Яка ж гарна 😍; Яка ж гарна; Ххахаха, хочу тепер такі капронки 🥲🥲😍🔥; остання супер; З Днем народження; Буду носити в Берліні;

Носи брошку, вона подарована від щирого серця і на високих вібраціях💫; Моя йога у Берліні проходить під твої треки. Всім заходить; Пожежа; ти класна» - пишуть у мережі українці.

«Близько півроку ми працювали над колекцією, натхненною українцями – сильними, стильними та вільними створювати одну історію.

