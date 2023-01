Вчера популярная певица Тина Кароль рассказала о выходе новой коллекции одежды. Также певица подметила, что съемка проходила в Киеве в начале этого года в условиях постоянных отключений электроэнергии, сирен и угроз ударов врага.

Новыми кадрами звезда также поделилась в Телеграм-канале, впечатляя фанатов.

Так, Кароль вместе с украинским брендом One by One представила свою первую коллекцию одежды, которую разрабатывала полгода. Таким образом она хочет собрать деньги для украинских защитниц. Полученные средства пойдут на закупку термоодежды для женщин, служащих в ВСУ.

«Какая же красивая😍; Какая же красивая ; Ххахаха, хочу теперь такие капронки🥲🥲😍🔥; последняя супер; С Днем рожденья; Буду носить в Берлине;

Носи брошь, она подарена от всего сердца и на высоких вибрациях💫; Моя йога в Берлине проходит под твои треки. Всем заходит; Пожар; ты классная» - пишут в сети украинцы.

«Около полугода мы работали над коллекцией, вдохновленной украинцами – сильными, стильными и свободными создавать одну историю.Краш – тест коллекция прошла в условиях боевой готовности, в которых сейчас находится каждая украинка в повседневной жизни» - написала Кароль.

