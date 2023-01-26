Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала миле відео зі свого виступу та підтримала українців.

На відео можна помітити, що Світлана вже на пізніх термінах вагітності, схоже, їй важко довго стояти, тож на сцені вона витончено сидить. Перед камерою зірка з'явилася у темному костюмі вільного крою, який не приховує значний живіт. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Вона гарно співає під гітару, де грає її музикант поруч.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Країна, в якій усі об'єдналися заради однієї мрії, процвітатиме. Вірю, вистоїмо". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дякую вам за промінчики щастя".

"Спасибі вам".

"Незважаючи на все вистоїмо. Це наша земля і ми спочатку переможемо. А потім вона ще краща, ніж була".

"Щиро вдячні за підтримку".

"Дякую тобі за те, що знайшла час підтримати, за емоції, за відвертість під час нашого інтерв'ю, за активну громадянську позицію і за те, що ти в моєму житті".

"Рала була вас побачити наживо на цьому заході".

"Прекрасна пісня".

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