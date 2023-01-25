Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле фото та розповіла, що збір для допомоги людям із Протасового Яру закрили.

Як відомо, раніше Злата оголосила збір 250 тисяч гривень на закупівлю будматеріалів, меблів та техніки до будинків людей у ​​Протасовому Яру, які постраждали від російських ракет. Тепер зірка розповіла, що збір вдалося закрити, і звернулася до українців із подяками та захопленням.

"Ми це зробили! ЧВЕРТЬ МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ на допомогу постраждалим на Протасовому Яру. Ви неймовірні! У найважчі часи ми разом! Один за одного і до переможного кінця! Я вдячна кожному, хто надіслав цей донат. Ми вже сформували списки того, що необхідно людям та починаємо закупки будівельних матеріалів, меблів та техніки. Також до нас приєднуються наші великі друзі, які також візьмуть участь у відновленні побуту постраждалим після ворожого обстрілу на Протасовому Яру. Знаючи всю ситуацію по сім'ях, я впевнена, що ми повністю закриємо потреби людей у найближчі 2 тижні. Обіймаю і ціную кожного! Ви суперсила!", - написала Огневич.

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