Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое видео со своего выступления и поддержала украинцев.

На видео можно заметить, что Светлана уже на поздних сроках беременности, похоже, ей сложно долго стоять, поэтому на сцене она изящно сидит. Перед камерой звезда пояивлась в темном костюмчике свободного кроя, который не скрывает внушительный живот. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Она красиво поет под гитару, на которой играет ее музыкант рядом.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Страна, в которой все объединились ради одной мечты, будет процветать. Верю, выстоим". Поклонники не прошли мимо и тут ж принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Спасибо вам за лучики счастья".

"Спасибо вам".

"Несмотря на все выстоим. Это наша земля и мы сначала победим. А потом она еще лучше, чем была".

"Искренне благодарны за поддержку".

"Благодарю тебя за то, что нашла время поддержать, за эмоции, за откровенность во время нашего интервью, за активную гражданскую позицию и за то, что ты в моей жизни".

"Рала была вас увидеть вживую на этом мероприятии".

"Прекрасная песня".

Напомним, "Продолжается наша борьба": экс-подопечная Монатика Лида Ли похвасталась важной наградой.

Как сообщала Politeka, "Ты стала примером": украинцы трогательно поздравили Тину Кароль с днем рождения, фото.

Также Politeka писала, что "Обнимаю и ценю каждого": Огневич восхитилась сплоченностью украинцев в беде.