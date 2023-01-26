Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милое видео со своего выступления и поддержала украинцев.
На видео можно заметить, что Светлана уже на поздних сроках беременности, похоже, ей сложно долго стоять, поэтому на сцене она изящно сидит. Перед камерой звезда пояивлась в темном костюмчике свободного кроя, который не скрывает внушительный живот. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Она красиво поет под гитару, на которой играет ее музыкант рядом.
В подписи к публикации Тарабарова написала: "Страна, в которой все объединились ради одной мечты, будет процветать. Верю, выстоим". Поклонники не прошли мимо и тут ж принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Спасибо вам за лучики счастья".
"Спасибо вам".
"Несмотря на все выстоим. Это наша земля и мы сначала победим. А потом она еще лучше, чем была".
"Искренне благодарны за поддержку".
"Благодарю тебя за то, что нашла время поддержать, за эмоции, за откровенность во время нашего интервью, за активную гражданскую позицию и за то, что ты в моей жизни".
"Рала была вас увидеть вживую на этом мероприятии".
"Прекрасная песня".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В тяжелом состоянии: жизнь девушки оказалась под угрозой после покупки в Интернете, что нужно знать
В Киеве гремят взрывы: появились подробности и фото с места
Такого не было больше 100 лет: украинцы оказались в плену ледяной стихии, где теперь не проехать
Ведущий и боец ВСУ Даниэль Салем срочно обратился к украинцам: "А теперь я должен попросить помощи..."
Напомним, "Продолжается наша борьба": экс-подопечная Монатика Лида Ли похвасталась важной наградой.
Как сообщала Politeka, "Ты стала примером": украинцы трогательно поздравили Тину Кароль с днем рождения, фото.
Также Politeka писала, что "Обнимаю и ценю каждого": Огневич восхитилась сплоченностью украинцев в беде.